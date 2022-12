Polizeipräsidium Koblenz

POL-PPKO: Frau fährt mit PKW durch Kaiserin-Augusta-Anlagen in Koblenz

Koblenz, Kaiserin-Augusta-Anlagen (ots)

Am Sonntag, den 18.12.2022 gegen 13:50 Uhr meldeten Zeugen der Polizei in Koblenz einen PKW Skoda, der mit hoher Geschwindigkeit aus Richtung Pfaffendorfer Brücke kommend durch die Kaiserin-Augusta-Anlagen in Richtung Schwanenteich fahre. Auf dem schmalen Leinpfad mussten Personen teilweise zur Seite springen, um dem PKW auszuweichen. Fahrerin sei laut Zeugenangaben eine Frau. Der Skoda wurde anschließend über die Rampe zum Schwanenteich hoch zur Mainzer Straße in Richtung B9 gefahren. Im Rahmen der Fahndung nach dem PKW konnte dieser mitsamt der Fahrzeugführerin angetroffen werden. Da diese nicht unerheblich alkoholisiert war, wurde ihr eine Blutprobe entnommen, die Fahrerlaubnis vorläufig entzogen und eine entsprechende Strafanzeige gefertigt. Im Rahmen der Ermittlungen bittet die Polizei Koblenz darum, dass sich Zeugen, die etwas zur Sache mitteilen können, unter 0261-1030 melden.

