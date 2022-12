Polizeipräsidium Koblenz

POL-PPKO: Polizei sucht Unfallstelle im Bereich Koblenz-Rübenach oder Metternich

Koblenz (ots)

Am 16.12.22 wurde gegen 08:33 Uhr im Bereich der Wolkener Straße in 56072 Koblenz ein dunkler Pkw Ford Ranger mit starker Unfallbeschädigung im Bereich der rechten Fahrzeugfront vorgefunden. Anwohner hatten in diesem Zusammenhang gegen 04:30 Uhr Schleifgeräusche und Durchdrehen von Rädern wahrgenommen. Der Fahrzeugfahrer konnte ermittelt werden, dieser stand zum Zeitpunkt der Feststellung unter Alkoholeinfluss. Auf Anordnung der Staatsanwaltschaft wurden daher zwei Blutproben entnommen.

Eine korrespondierende Unfallstelle konnte bis dato nicht aufgefunden werden. Aufgrund des Schadensbildes muss der Unfallverursacher ein Fahrzeug oder einen festen Gegenstand touchiert haben, da auch Fremdlackanhaftungen (gelber Farbe) am unfallbeschädigten Pkw vorhanden sind.

Die Polizei bittet daher Zeugen, die am Morgen des 16.12.2022 im Zeitraum zwischen 03:30 Uhr und 04:30 Uhr im Bereich Koblenz-Metternich oder Koblenz-Rübenach einen Unfall beobachtet haben, um Mitteilung an die Polizeiinspektion Koblenz 2 unter Tel. 0261 - 103-2910.

