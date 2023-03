Polizeidirektion Neuwied/Rhein

POL-PDNR: Geschwindigkeitsmessungen

Altenkirchen (ots)

Am Mittwoch, 01.03.2023, wurden in der Zeit von 15.00 Uhr - 19.00 Uhr polizeiliche Geschwindigkeitsmessungen in Altenkirchen, Kumpstraße, durchgeführt. Insgesamt überschritten acht Fahrzeugführer die zulässige Höchstgeschwindigkeit. Gegen die Fahrer werden die entsprechenden Verwarnungs- und Bußgeldverfahren eingeleitet.

