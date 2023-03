POL-PDNR: Glückliches Ende der Vermisstensuche

St.-Katharinen und Linz am Rhein (ots) - Im Laufe des Dienstags wurden der Polizeiinspektion in Linz zwei Fälle von Cyberkriminalität gemeldet. Gegen 11:35 Uhr erhielt ein 65-jähriger Mann aus St.-Katharinen eine SMS, in der der unbekannte Täter sich als Kind ausgab und eine neue Handynummer mitteilte. Der Mann wurde gebeten, sich auf die neue Nummer zu melden, er reagierte aber nicht. Am Vormittag erhielt eine 53-jährige Frau aus Linz mehrere Anrufe einer Frau, die ...

