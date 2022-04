Ministerium des Innern des Landes Nordrhein-Westfalen

Innenministerium NRW: Einladung zum Pressetermin Expertentagung Clankriminalität Vorstellung des Lagebildes "Clankriminalität 2021"

die Bekämpfung der Clankriminalität nimmt seit einigen Jahren einen besonderen Stellenwert in Nordrhein-Westfalen ein. Sie gehört zu den kriminalpolitischen Schwerpunkten der Landesregierung - mit beachtlichen Erfolgen. An der Fachtagung werden neben den Spezialisten der NRW-Polizei auch Netzwerkpartner der Kommunen, der Justiz, anderer Landes- und Bundesbehörden sowie Kriminalisten aus Schweden (digital) teilnehmen. Innenminister Herbert Reul wird die Gelegenheit nutzen, das aktuelle Lagebild "Clankriminalität 2021" vorzustellen. Geplant ist darüber hinaus eine Podiumsdiskussion zu dem Thema, im Rahmen derer Sie sich auch aktiv einbringen können. Weitere Informationen erhalten Sie auf der Internetseite https://polizei.nrw/veranstaltung-bekaempfung-der-clankriminalitaet-in-nrw. Hier wird zeitgerecht ein LINK zum LIVESTREAM der Veranstaltung zu finden sein, den Sie gerne an weitere Interessierte weiterleiten können.

Zeit: Dienstag, 5. April 2022

Beginn: 10:00 Uhr

Ort: Landesamt für Ausbildung, Fortbildung und Personalangelegenheiten der Polizei des Landes Nordrhein-Westfalen (LAFP NRW), Humboldtstraße 12, 41468 Neuss

Interessierte Journalisten bitten wir, sich bis zum 4. April 2022, 12:00 Uhr, unter der Email-Adresse pressestelle@im.nrw.de anzumelden.

