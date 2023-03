Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: Verkehrsunfall mit verletzter Person

Ludwigshafen-Gartenstadt (ots)

Am Freitag, 17.03.2023 um 09:30 Uhr kam es an der Kreuzung Niederfeldstraße/Lüderitzstraße im Ortsteil Gartenstadt in Ludwigshafen zu einem Verkehrsunfall. Nach aktuellem Stand der Ermittlungen mißachtete der 65-jähriger Fahrer eines Hyundai, der die Lüderitzstraße in Richtung Niederfeldstraße befuhr, die Vorfahrt der auf der Niederfeldstraße fahrenden 50-jährigen Fahrerin eines Toyota Aygo. Die Frau wurde in Folge des Unfalls leicht verletzt. Sie wurde vor Ort durch den Rettungsdienst versorgt. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von ca. 8000 Euro. Gegen den Unfallverursacher wurde ein Strafverfahren wegen fahrlässiger Körperverletzung eingeleitet.

Original-Content von: Polizeipräsidium Rheinpfalz, übermittelt durch news aktuell