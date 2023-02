Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Nordhorn - Zeugen nach Raub gesucht

Nordhorn (ots)

Am 7. Februar kam es in der Nordhorner Innenstadt zu einem Raubdelikt. Ein 17-Jähriger wurde zunächst gegen 18:30 Uhr vor einem Geldinstitut an der "Hauptstraße" von zwei männlichen Personen angesprochen. Der 17-Jährige entfernte sich daraufhin über die "Hauptstraße" und die Straße "Zur Bleiche" in Richtung der Vechte-Arkaden. Während dieser Zeit wurde der 17-Jährige durch die beiden Täter verfolgt. Am Ausgang der Vechte-Arkaden wurde der 17-Jährige dann im Bereich der "Firnhaber Straße" von den beiden Tätern aufgefordert, sein Bargeld auszuhändigen. Als der 17-Jährige der Aufforderung nicht nachkam, wurde er körperlich attackiert. Anschließend wurde ihm eine Schachtel Zigaretten aus der Jackentasche entwendet. Die Polizei ist auf der Suche nach Zeugen, denen die beiden Täter aufgefallen sind. Beide Täter sollen ca. 16 - 20 Jahre alt gewesen sein. Der erste Täter soll etwa 1,80 Meter groß sein, eine dünne Statur aufweisen und dunkle, lockige Haare tragen. Bekleidet war er mit einer dunklen Jacke und einer Umhängetasche. Der zweite Täter soll etwa 1,70 - 1,75 Meter groß sein, eine dünne Statur aufweisen und eine Mütze mit einem Adler auf rotem Hintergrund getragen haben. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei in Nordhorn unter der Telefonnummer 05921/3090 zu melden.

