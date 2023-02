Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Neuenhaus - Zeugen nach Diebstahl gesucht

Neuenhaus (ots)

Am 31. Januar kam es in der Zeit zwischen 5:15 Uhr und 14:10 Uhr in Neuenhaus zu einem Diebstahl. Bislang unbekannte Täter begaben sich auf ein Firmengelände an der "Rudolf-Diesel-Straße" und entwendeten das Versicherungskennzeichen eines E-Scooters. Es entstand geringer Sachschaden. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei in Neuenhaus unter der Telefonnummer 05941/989850 zu melden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim, übermittelt durch news aktuell