Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Bad Bentheim - Zeugen nach Unfallflucht gesucht

Bad Bentheim (ots)

Am Montag kam es gegen 17.30 Uhr auf der Bahnhofstraße in Bad Bentheim zu einer Verkehrsunfallflucht. Der Fahrer eines weißen Opel Combo war in Richtung Schüttorfer Straße unterwegs. Als er in Höhe einer dortigen Bank-Filiale sein Fahrzeug verkehrsbedingt abbremste, fuhr ein hinter ihm fahrender, silberne Renault Twingo auf den Opel auf. Anschließend beschleunigte der Fahrer des Renaults sein Fahrzeug, fuhr an dem Opel vorbei und überholte trotz Gegenverkehrs vier weitere Fahrzeuge. Ein entgegenkommender Fahrzeugführer musste hierbei seinen PKW abbremsen, um einen Zusammenstoß zu vermeiden. Der unfallflüchtige Renault war vermutlich mit mindestens vier Personen besetzt und führte Steinfurter Kennzeichen. Zeugen, insbesondere der Fahrzeugführer des entgegenkommenden PKW sowie der überholten Fahrzeuge, die sachdienliche Hinweise zum flüchtigen Renault sowie zum geflüchteten Fahrzeugführer geben können, werden gebeten, sich mit der Polizeistation Bad Bentheim unter der Telefonnummer 05922/776600 in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim, übermittelt durch news aktuell