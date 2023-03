POL-EL: Samern - Unfall auf Autobahn

Meppen (ots) - Bislang unbekannte Täter sind in der Nacht von Dienstag auf Mittwoch in einem Mobilfunkladen Am Neuen Markt eingebrochen. Gegen 2.30 Uhr zerstörten sie gewaltsam eine Schaufensterscheibe und gelangten in den Verkaufsraum. Dort entwendeten sie u.a. 15 Mobiltelefone. Es entstand ein Schaden in Höhe von etwa 30000 Euro. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei in Meppen unter der Telefonnummer 05931 9490 ...

