POL-MG: Pilot mit Laserpointer geblendet - Polizei ermittelt und sucht Zeugen

Mönchengladbach (ots) - Die Polizei warnt vor als Obst- und Gemüseverkäufern getarnten Trickbetrügern, die derzeit in Mönchengladbach und Umgebung unterwegs sind. Drei Männer haben am Freitag, 18. März, einer 87-Jährigen in Korschenbroich aus einem Fahrzeug heraus Obst und Gemüse verkauft und die Sachen in ihren Keller getragen. Danach verließen zwei Personen ...

