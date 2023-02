POL-SO: Warstein-Belecke - Unfallflucht

Soest (ots) - Am Montagabend kam es gegen 19.10 Uhr zu einem Diebstahlsdelikt zweier Männer in einem Verbrauchermarkt im Herzog-Adolf-Weg. Einer der beiden Männer verließ das Geschäft mit einer mit Lebensmitteln gefüllten Tasche, ohne seine Einkäufe bezahlt zu haben. Ein Zeuge, der den Diebstahl beobachtet hatte, sprach den Mann an, der daraufhin die Tasche zunächst abstellte. Der zweite Täter kam dann unmittelbar aus dem Laden hinzu, ergriff die Tasche, um sich mit ...

mehr