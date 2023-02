Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Betrüger erfolgreich - Schockanrufe

Warstein (ots)

Am vergangenen Wochenende wurde ein 66-jähriger Mann Opfer einer Betrügerei. Der Warsteiner erhielt eine Nachricht auf sein Mobiltelefon, mit einer angeblich neuen Handynummer seiner Tochter. Die Person erklärte, dass sie sich in einer Notlage befindet und finanzielle Unterstützung benötigt. Der 66-Jährige tätigte mehrere Überweisungen, im Glauben seiner Tochter zu helfen. Erst im Anschluss konnte die Mutter der gemeinsamen Tochter erreicht werden. Der Tochter ging es gut und sie war nie in einer Notlage. Am Wochenende kam es im Kreisgebiet zu ähnlichen Fällen in Form von Nachrichten und auch Anrufen. Die Polizei rät, wenn Sie über Messenger-Dienste eine Zahlungsforderung bekommen, erst über eine Ihnen bekannte Telefonnummer bei Ihren Angehörigen nachzufragen. Rufen Sie im Zweifel die Polizei unter 110 an. Erstatten Sie Anzeige, wenn Sie Opfer eines Betruges geworden sind. Helfen Sie mit, indem Sie vor allem ältere Menschen in Ihrem Umfeld über diese Betrugsmaschen informieren.(ja)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Soest, übermittelt durch news aktuell