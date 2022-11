POL-SE: Rendswühren (Kreis Plön) - Dönertransporter gestoppt

Bad Segeberg (ots) - Zwischen dem gestrigen Dienstagnachmittag und dem späten Mittwochvormittag ist es im Harksheider Weg in Quickborn nahe des Querkamps zum Einbruch in ein Einfamilienhaus gekommen. Unbekannte drangen gewaltsam in das Wohnhaus ein und durchsuchten die Räume. Angaben zum Diebesgut liegen bislang nicht vor. Heute Vormittag kam es im Wedeler Eibenweg ebenfalls zum Einbruch in ein Einfamilienhaus. Der/die ...

mehr