Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Räuberischer Diebstahl

Soest (ots)

Am Montagabend kam es gegen 19.10 Uhr zu einem Diebstahlsdelikt zweier Männer in einem Verbrauchermarkt im Herzog-Adolf-Weg. Einer der beiden Männer verließ das Geschäft mit einer mit Lebensmitteln gefüllten Tasche, ohne seine Einkäufe bezahlt zu haben. Ein Zeuge, der den Diebstahl beobachtet hatte, sprach den Mann an, der daraufhin die Tasche zunächst abstellte. Der zweite Täter kam dann unmittelbar aus dem Laden hinzu, ergriff die Tasche, um sich mit dieser vom Tatort zu entfernen. Ein weiterer Zeuge bemerkte die Situation und ergriff ebenfalls die Tüte mit dem Diebesgut. Es kam zu einem Handgemenge. Der Täter ließ die Tasche zunächst los und entfernte sich wenige Meter. Kehrte dann jedoch um und hielt einen spitzen Gegenstand in der Hand. Er verletzte beide Zeugen leicht mit diesem unbekannten Werkzeug. Anschließend flüchtete er ohne Tatbeute in unbekannte Richtung. Der zweite Mann, ein derzeit in Soest lebender 30-Jähriger, konnte vor Ort festgestellt werden. Die Kriminalpolizei hat die weiteren Ermittlungen aufgenommen.(dk)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Soest, übermittelt durch news aktuell