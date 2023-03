Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: Verkehrsunfallflucht in der Bleichstraße

Ludwigshafen-Süd (ots)

Am Freitag, 17.03.2023 kam es zwischen 15:30 Uhr und 16:10 Uhr in der Bleichstraße in Ludwigshafen zu einem Verkehrsunfall mit anschließender Unfallflucht. Nach aktuellem Stand der Ermittlungen wurde ein am Fahrbahnrand geparkter Hyundai an der Beifahrerseite beschädigt. Der unbekannte Unfallverursacher flüchtete von der Unfallstelle. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von ca. 2000EUR. Es wurde ein Strafverfahren wegen Unerlaubten Entfernens vom Unfallort eingeleitet und Zeugenbefragungen durchgeführt.

Hinweise zu dem unfallverursachende Fahrzeug oder dem Fahrzeugführer nimmt die PI Ludwigshafen 1 unter Telefon: 0621/963-2122 oder e-mail: piludwigshafen1@polizei.rlp.de entgegen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Rheinpfalz, übermittelt durch news aktuell