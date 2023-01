Polizeipräsidium Frankfurt am Main

POL-F: 230123 - 0108 Frankfurt

Bonn: Vermisstenmeldung

Bild-Infos

Download

Frankfurt (ots)

(dr) Wie in den Medien bekannt, wird die 16-jährige Diamond C. aus Bonn vermisst.

Siehe Meldung: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/7304/5420339

Es gibt aktuell Hinweise, dass sie sich in Frankfurt am Main aufhalten könnte.

Nach derzeitigen Erkenntnissen hat sich die Vermisste am 20.01.2023 von Zevenaar (Niederlande) nach Frankfurt begeben. Am Abend gegen 18 Uhr hat sie mit ihrer Karte in einem Restaurant in der Kaiserstraße die Rechnung bezahlt und erschien am Folgetag, den 21.01.2023, erneut in diesem. Der Restaurantbetreiber meldete dies umgehend der Polizei. Die Vermisste rannte jedoch weg. Der Betreiber konnte noch ein Bild von ihr von hinten machen.

Auf diesem Bild war sie mit einem gelben Hoodie bekleidet, einer schwarzen Weste und trug einen schwarzen Nike-Rucksack.

Wer die Vermisste gesehen hat oder Hinweise zu ihrem Aufenthaltsort geben kann, wird gebeten, sich unter der Rufnummer 0228 15-0 oder dem Notruf 110 bei der Polizei zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Frankfurt am Main, übermittelt durch news aktuell