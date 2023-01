Polizeipräsidium Frankfurt am Main

POL-F: 230123 - 0105 Frankfurt-Hausen: Verkehrsunfallflucht

Frankfurt (ots)

(fue) Am Sonntag, den 23. Januar 2023, gegen 18.00 Uhr, war der Fahrer eines VW Tiguan unterwegs auf der Friedrich-Wilhelm-von-Steuben-Straße in Richtung der Rödelheimer Straße. In Höhe der Friedrich-Wilhelm-von-Steuben-Straße Nummer 3 verlor der Fahrzeuglenker die Kontrolle über den Wagen und prallte zunächst gegen einen Streugutbehälter und anschließend gegen einen Strommast. Der Fahrer stieg aus und entfernte sich von der Unfallstelle. Zurück im Wagen blieben zwei schwer verletzte Frauen im Alter von 16 und 20 Jahren. Die beiden Frauen waren eingeklemmt und mussten durch die Feuerwehr befreit werden. Danach wurden sie in Krankenhäuser verbracht und dort stationär aufgenommen. Die Suche nach dem Fahrer dauert an.

Original-Content von: Polizeipräsidium Frankfurt am Main, übermittelt durch news aktuell