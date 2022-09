Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Gelenkbus festgefahren - schwierige Bergung

Verkehrsbehinderungen

Bad Krozingen (ots)

Am 20.09.2022, gegen 09:00 Uhr, hatte sich an der Einmündung Lammstraße in die Straße am Schloßpark ein Gelenkbus festgefahren. Der mutmaßlich ortsunkundige Busfahrer war der örtlichen Umleitungsbeschilderung über den Lammplatz/Lammstraße in Richtung Süden gefolgt und schließlich an die Einmündung am Schloßpark gelangt. Aufgrund der dortigen, beidseitigen Bebauung und der engen Straßenverhältnisse ist an dieser Stelle ein Abbiegen nach links oder rechts für ein Fahrzeug dieser Länge eigentlich unmöglich. Dennoch versuchte der Fahrer mit Hilfe mehrerer Einweiser sein Möglichstes, seinen Bus in Richtung Freiburger Straße abzubiegen. Dies führte letztlich dazu, dass sich der Bus im Einmündungsbereich und mit dem Fahrzeugheck zum Teil in einer Hofeinfahrt stehend derart festgefahren hatte, dass er sich selbstständig weder Vorwärts noch Rückwärts befreien konnte. Letztlich musste ein Schwerlast-Bergefahrzeug das Fahrzeugheck ca. 2 Meter quer zur Fahrzeugachse aus der Hofeinfahrt herausziehen. Nach mehreren, weiteren Rangiermanövern konnte sich der Bus schließlich aus der misslichen Lage befreien.

Da eine Weiterfahrt in Richtung am Schloßpark weiterhin nicht möglich war, musste das Fahrzeug mehrere hundert Meter rückwärts die Lammstraße entlangfahren um schlussendlich über die Tiefgarageneinfahrt eines Einkaufsmarktes zu wenden. Zu Beginn der Blockade staute sich der Verkehr in alle Richtungen im innerstädtischen Bereich zum Teil erheblich. Die Zufahrten zum Lammplatz bzw. am Schloßpark mussten bis zum Ende der Bergungsarbeiten um ca. 12:00 Uhr durch Einsatzkräfte der Polizei und des Ordnungsamtes gesperrt werden.

RM/FH

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell