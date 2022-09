POL-FR: geparktes Fahrzeug beschädigt - Zeugen und Geschädigter gesucht

Freiburg (ots) - Am Sonntagmorgen, 18.09.2022, zwischen 09.50 Uhr und 11.05 Uhr wurde ein geparkter mintfarbener Fiat Qubo Kombi von einem unbekannten Fahrzeug vermutlich beim Ausparken beschädigt. Der Unfall ereignete sich in Malterdingen an den Parkbuchten, die sich in der östlichen Hauptstraße gegenüber den dortigen Gaststätten befinden. Am geschädigten Fahrzeug konnten helle Farbantragungen festgestellt werden. ...

