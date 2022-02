Bundespolizeiinspektion Bad Bentheim

BPOL-BadBentheim: Rund 300 Gramm Haschisch durch Bundespolizei beschlagnahmt

Bild-Infos

Download

Bad Bentheim / BAB 30 (ots)

Die Bundespolizei hat Dienstagnachmittag bei einem 22-jährigen Fahrgast eines Fernreisebusses rund 300 Gramm Haschisch beschlagnahmt.

Der Mann war mit einem international verkehrenden Reisebus über die Autobahn 30 aus den Niederlanden nach Deutschland eingereist. Gegen 17:20 Uhr war der Bus auf dem Parkplatz Waldseite Süd von einer Streife der Bundespolizei angehalten und im Rahmen der grenzpolizeilichen Überwachung kontrolliert worden.

In dem Rucksack des 22-jährigen Serben entdeckten die Beamten drei Päckchen mit insgesamt rund 300 Gramm Haschisch darin. Die Drogen mit einem Straßenverkaufswert von rund 2.900 Euro wurden beschlagnahmt und ein Strafverfahren wegen Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz n eingeleitet.

Die abschließenden Ermittlungen in dem Fall werden vom Zollfahndungsamt Essen, am Dienstsitz in Nordhorn geführt.

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Bad Bentheim, übermittelt durch news aktuell