Polizeipräsidium Karlsruhe

POL-KA: (KA) Karlsruhe - 32-Jähriger wegen Handels mit Betäubungsmittel in nicht geringen Mengen in Haft - mehrere Wohnungen durchsucht

Karlsruhe (ots)

Gemeinsame Pressemeldung der Staatsanwaltschaft Karlsruhe und des Polizeipräsidiums Karlsruhe

Bereits Anfang Januar wurde nach mehrmonatigen Fahndungsmaßnahmen ein 32-jähriger deutscher Staatsangehöriger festgenommen. Für ihn war zuvor durch die Staatsanwaltschaft Karlsruhe ein Haftbefehl erwirkt worden. Der Mann steht im Verdacht, Betäubungsmittel in nicht geringen Mengen aus den Niederlanden in das Bundesgebiet eingeführt und hiermit im Raum Karlsruhe und Bruchsal Handel getrieben zu haben.

Nach intensiven Vorbereitungsmaßnahmen fanden in diesem Zusammenhang am gestrigen Mittwoch weitere Durchsuchungsmaßnahmen bei einem mutmaßlichen Tatgenossen sowie mehreren mutmaßlichen Abnehmern statt. Beamte der Kriminalpolizei Karlsruhe durchsuchten in Zusammenarbeit mit Beamten der Bereitschaftspolizei Bruchsal und der Polizeihundeführerstaffel Karlsruhe insgesamt sieben Objekte. Hierbei konnten Betäubungsmittel in nicht geringen Mengen, mutmaßliches Dealgeld in Höhe von mehreren tausend Euro sowie weitere Beweismittel sichergestellt werden. Die Ermittlungen dauern an.

Dr. Matthias Hörster, Staatsanwaltschaft Karlsruhe

Anna-Katrin Morlock, Polizeipräsidium Karlsruhe

