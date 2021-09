Verkehrsdirektion Mainz

POL-VDMZ: A63 AS Saulheim Verkehrsunfall mit Personenschaden

Heidesheim (ots)

Am Dienstagnachmittag kam es auf der A63 Fahrtrichtung Kaiserslautern kurz hinter der Anschlussstelle Saulheim zu einem Verkehrsunfall mit zwei Leichtverletzten. Zwei Pkw befuhren die BAB 63 in Fahrtrichtung Kaiserslautern. Kurz nach der Anschlussstelle Saulheim überholte der PKW auf dem rechten von zwei Fahrstreifen den auf dem linken Fahrstreifen befindlichen PKW, blinkte nach links und scherte vor dem PKW unvermittelt auf den linken Fahrstreifen ein. Hierbei kam es zur Kollision zwischen den beiden Fahrzeugen. Im Rahmen der Kollision und erfolgten Lenkbewegungen prallte der eine PKW gegen die Mittelleitplanke und der andere PKW gegen die rechte Leitplanke. Es entstand Sachschaden an beiden Fahrzeugen und Leitplanken. Sowohl der Fahrer als auch seine Beifahrerin des unfallverursachenden PKW werden vorsorglich in Krankenhäuser verbracht, da die Airbags des Fahrzeugs ausgelöst hatten.

Original-Content von: Verkehrsdirektion Mainz, übermittelt durch news aktuell