BPOL-BadBentheim: Mitarbeiter der DB-Sicherheit attackiert

Osnabrück (ots)

Als zwei Mitarbeiter der DB-Sicherheit gestern Nachmittag im Hauptbahnhof Osnabrück die Handgreiflichkeiten zwischen zwei Männern beenden wollten, wurden sie plötzlich selbst zur Zielscheibe der Aggression eines 26-Jährigen.

Der Vorfall ereignete sich am Dienstagnachmittag gegen 15:30 Uhr. Zwei angetrunkene Männer waren auf dem Bahnsteig zu Gleis 1 miteinander in Streit geraten. Es kam zu Handgreiflichkeiten. Als der Sicherheitsdienst der Deutschen Bahn schlichten wollte, griff einer der beiden Streithähne einem Mitarbeiter der DB-Sicherheit schlagartig in den Genitalbereich und verpasste seinem Kollegen einen heftigen Kopfstoß. Der 38-jährige Bahnmitarbeiter trug eine Beule am Kopf und vom anschließenden Gerangel mit dem Angreifer Schrammen im Gesicht davon. Der streitlustige 26-Jährige verletzte sich dabei leicht am Ohr.

Eine alarmierte Streife der Bundespolizei legte dem renitenten 26-jährigen Deutschen Handschellen an und nahm ihn mit zur Dienststelle. Bei ihm wurde ein Atemalkoholwert von 1,16 Promille gemessen. Ihn erwartet nun ein Strafverfahren wegen Körperverletzung.

Darüber hinaus interessierte sich die Justiz in zwei Fällen für den derzeitigen Aufenthaltsort des 26-Jährigen. Die Staatsanwaltschaft hatte ihn wegen Hehlerei und Erschleichen von Leistungen zur Aufenthaltsermittlung ausgeschrieben.

