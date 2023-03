Polizeiinspektion Stade

POL-STD: Einbrecher in Fredenbecker Raisa-Markt erbeuten Tabakwaren und Kettensägen

Stade (ots)

In der vergangenen Nacht zwischen 02:00 h und 02:15 h sind mindestens drei bisher unbekannte Täter in Fredenbeck in der Hauptstraße auf das Gelände des dortigen RAISA-Marktes gelangt und haben eine Tür im hinteren Bereich des Gebäudes gewaltsam geöffnet.

So in die Verkaufsräume eingedrungen, wurden aus dem Kassenbereich diverse Tabakwaren in einen Gartensack gepackt und mitgenommen sowie anschließend aus dem Markt dann noch mehrere STIHL-Kettensägen entwendet.

Mit der Beute konnten die Unbekannten dann durch ein Loch im Maschendrahtzaun in Richtung eines Hofes in der Schwingestraße flüchten.

Der angerichtete Schaden wird auf über 1.000 Euro geschätzt.

Zeugen, die verdächtige Beobachtungen gemacht haben oder denen verdächtige Fahrzeuge in diesem Zusammenhang aufgefallen sind, werden gebeten, sich unter der Rufnummer 04149-933510 bei der Polizeistation Fredenbeck zu melden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Stade, übermittelt durch news aktuell