Polizeiinspektion Stade

POL-STD: Betrügerische Arbeiten - Polizei warnt vor aktuellen Haustürgeschäften

Stade (ots)

Die Polizei warnt immer wieder vor betrügerischen Geschäften an der Haustür.

Aktuell zieht eine sogenannte Teerkolonne u. a. auch durch den Landkreis Stade. Die irisch-polnischen Arbeiter suchen in der Regel landwirtschaftlich geprägte Gebiete und Höfe auf. Sie bieten dann Asphaltierungsarbeiten, weil gerade bei guter Gelegenheit noch Reste von laufenden Tätigkeiten übrig sind sowie unter Umständen auch Dacharbeiten und sonstiges an.

In der Regel handelt es sich um minderwertig ausgeführte Arbeiten, die zu vollkommen überteuerten Preisen abgerechnet werden. Für die erbrachten Leistungen werden meistens Vorauszahlungen und nach Abschluss oft weitere zusätzliche Zahlungen in bar eingefordert. Oft wird der Grund vorgegeben, dass man sich in der tatsächlichen Größe der bearbeiteten Fläche verschätzt habe.

Die Männer treten grundsätzlich sehr bestimmt und fordernd auf. Häufig wird eine Visitenkarte hinterlassen.

Die Polizei rät dazu, grundsätzlich von Geschäften an der Haustür Abstand zu nehmen und sich nicht auf das vermeintlich gute Angebot einzulassen. Am Ende zahlt man grundsätzlich drauf.

Sollten die Personen bei ihnen auftauchen und sich nicht abwimmeln lassen, informieren sie sofort die Polizei, die diese dann überprüfen wird. Wenn sie bereits betrogen wurden, erstatten sie Anzeige bei der nächstgelegenen Dienststelle.

Original-Content von: Polizeiinspektion Stade, übermittelt durch news aktuell