POL-STD: Unbekannte sägen drei Bäume im Himmelpfortener Steinmetzpark an - Polizei sucht Zeugen

Stade (ots)

Am Freitag, den 03.03. haben Unbekannte zwischen Mitternacht und 17:15 h in Himmelpforten in der Hauptstraße im dortigen "Steinmetzpark" zur Mühlenstraße Keile in drei Buchenbäume gesägt. Bei starkem Wind wäre die drei Bäume dann umgestürzt. Im Auftrag der Gemeinde Himmelpforten mussten sie nun aus Sicherheitsgründen fachmännisch gefällt werden. Der angerichtete Sachschaden wird auf ca. 1.000 Euro geschätzt.

Zeugen, die Geräusche von Motorsägen gehört haben oder die sonstige sachdienliche Hinweise zu der Sachbeschädigung geben können, werden gebeten, sich unter der Rufnummer 04144-606080 zu melden.

