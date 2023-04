Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Rottweil) Unbekannte klauen Roller- Zeugen gesucht

Rottweil (ots)

Unbekannte Täter haben am Samstag, im Zeitraum zwischen 20.00 Uhr und 20.15 Uhr, einen Roller auf einem Parkplatz eines Drogeriemarktes in der Straße "Saline" geklaut. Die Unbekannten stahlen den Yamaha-Roller. Dieser stand links neben den Einkaufswägen. Die Schlüssel steckten am Helmfach. Der 50 ccm Roller, mit dem aktuellen Versicherungskennzeichen "438 VIA" ist schwarz und hat gelbe Verzierungen. Am Heck ist eine graue Transportbox montiert. Die Höhe des am Roller entstandenen Schadens ist nicht bekannt. Sachdienliche Hinweise auf die Rollerdiebe, oder den Verbleib des Yamaha-Rollers nimmt das Polizeirevier Rottweil, Tel. 0741 477-0, entgegen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell