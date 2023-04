POL-KN: (St. Georgen im Schwarzwald) Fahrzeuglack an einem Audi A4 zerkratzt - Polizei sucht Zeugen

Rottweil (ots) - Opfer eines Taschendiebes ist ein Mann am Freitag, gegen 16.30 Uhr, in einem Modegeschäft in der Hochbrücktorstraße geworden. Ein Unbekannter klaute einem 28-Jährigen insgesamt 90 Euro aus seinem Geldbeutel, den er für einen kurzen Moment unbeaufsichtigt in einer Umkleidekabine liegen ließ. Anschließend rannte der Dieb in Richtung ...

