Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Schramberg/Lkr. Rottweil) Auffahrunfall auf der Berneckstraße - insgesamt rund 12.000 Blechschaden

Schramberg (ots)

Bei einem Auffahrunfall auf der Berneckstraße ist am Montagmorgen Blechschaden in Höhe von insgesamt rund 12.000 Euro entstanden. Ein 63-jähriger Suzuki-Fahrer war auf der Leibbrandstraße von Lauterbach kommend in Fahrtrichtung Stadtmitte unterwegs. Auf Höhe der Kreuzung Leibbrandstraße und Berneckstraße bremste der Mann verkehrsbedingt seinen Wagen bis zum Stillstand ab. Ein dahinterfahrender 58-Jähriger erkannte die Situation zu spät und prallte mit seinem Renault in das Heck des Suzuki. Anschließend kollidierte eine 20-jährige Daimler-Fahrerin auch noch mit dem Renault. Diese war ebenfalls auf der Leibbrandstraße unterwegs und fuhr hinter dem Renault her. Alle Autofahrer blieben bei dem Unfall unverletzt. Während am Suzuki nur ein geringer Schaden entstanden ist, schätzt die Polizei den Schaden am Renault auf etwa 4.000 Euro und am Daimler auf rund 8.000 Euro.

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell