Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Hüfingen, Schwarzwald-Baar-Kreis) Unfall fordert eine leicht verletzte Person und rund 20000 Euro Schaden

Hüfingen, Schwarzwald-Baar-Kreis (ots)

Eine leicht verletzte Person und rund 20000 Euro Sachschaden hat ein Verkehrsunfall gefordert, der sich am späten Freitagnachmittag im Kreisverkehr Donaueschinger Straße und Bregstraße ereignet hat. Gegen 16.15 Uhr fuhr ein 84-jähriger Mann mit einem Honda Kombi auf der Donaueschinger Straße in Richtung Stadtmitte Hüfingen. Ohne anzuhalten fuhr der Mann dann in den Kreisverkehr Donaueschinger Straße und Bregstraße ein. Hierbei kam es zu einer Kollision zwischen dem Honda und einem Volvo Kombi, dessen 31-jähriger Fahrer bereits im Kreisverkehr unterwegs war. Bei dem Unfall zog sich der 84-Jährige eine Platzwunde an der rechten Kopfseite zu, welche durch eine eintreffende Rettungswagenbesatzung behandelt wurde. Der nicht mehr fahrbereite Honda musste abgeschleppt werden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell