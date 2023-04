Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Tuttlingen) Glassegmente eines Ladens beschädigt- Polizei sucht Zeugen

Tuttlingen (ots)

Unbekannte Täter haben in der Nacht von Samstag auf Sonntag zwei Glassegmente von Sprossenfenstern eines Geschäfts in der Oberamteistraße zerstört. Die Täter warfen mit Bierflaschen auf die in etwa zwei Metern Höhe befindlichen Scheiben. Die Höhe des entstandenen Schadens dürfte im Bereich mehrerer hundert Euro liegen. Sachdienliche Hinweise auf die Verursacher nimmt das Polizeirevier Tuttlingen, Tel. 07461 941-0, entgegen.

