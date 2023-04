Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Bad Dürrheim-Sunthausen, BAB 81, Schwarzwald-Baar-Kreis) Bei Starkregen auf der Autobahn ins Schleudern geraten und gegen Schutzplanke gekracht - Autofahrer leicht verletzt

Bad Dürrheim-Sunthausen, BAB 81, Schwarzwald-Baar-Kreis (ots)

Bei einem Verkehrsunfall, der am Sonntagnachmittag zwischen der Autobahnanschlussstelle Tuningen und dem Autobahnkreuz Bad Dürrheim auf der Bundesautobahn A81 passiert ist, hat sich ein 60-jähriger Autofahrer leichte Verletzungen zugezogen. Der Mann war gegen 14 Uhr mit einem Mazda MX5 auf der A81 in Richtung Süden unterwegs. Etwa auf Höhe Sunthausen, rund 1,5 Kilometer vor dem Autobahnkreuz Bad Dürrheim, geriet der Mazda infolge Starkregens ins Schleudern und prallte gegen die Mittelschutzelemente. Bei dem Unfall zog sich der Fahrer des Mazdas leichte Verletzungen zu und musste medizinisch versorgt werden. Durch umherfliegende Trümmerteile des Mazdas wurde auch ein vorbeifahrender VW Golf beschädigt. An den beteiligten Autos und der Mittelschutzplanke entstand Sachschaden in Höhe von rund 7000 Euro.

