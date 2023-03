Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Schramberg/ Lkr. Rottweil) Eine Verletzte bei Auffahrunfall auf der Oberndorfer Straße

Schramberg (ots)

Eine verletzte Autofahrerin ist die Folge eines Unfalls, der sich am Donnerstagnachmittag auf der Oberndorfer Straße ereignet hat. Eine 46 Jahre alte Frau war gegen 17.30 Uhr mit einem Skoda Fabia auf der Oberndorfer Straße in Richtung Schloßstraße unterwegs. An einer roten Ampel hielt die Autofahrerin verkehrsbedingt an. Dies erkannte ein hinter ihr fahrender 52-jähriger Busfahrer zu spät und rollte leicht gegen das Heck des Skodas. Durch die Kollision verletzte sich die Frau leicht. Eine Aufnahme in ein Krankenhaus war jedoch nicht erforderlich. Augenscheinlich entstand nach aktuellem Stand weder am Skoda noch am Bus ein Sachschaden.

