Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Kinderspielhaus verursacht Verkehrsunfall

Speyer (ots)

Am 12.10.2022 gegen 18:00 Uhr befuhr ein 39-jähriger Mann mit seinem Pkw mit Anhänger die Iggelheimer Straße in Richtung Böhl-Iggelheim. Ca. 200 Meter nach einem dortigen Gasthaus, machte sich das auf dem Anhänger mitgeführte und unzureichend gesicherte Kinderspielhaus selbstständig und fiel auf die Straße. Der unmittelbar dahinter befindliche 42-Jährige Fahrzeugführerin kam aufgrund einer sofort eingeleiteten Notbremsung noch rechtzeitig zum Stehen. Hinter ihr befand sich zudem noch 44-jährige Frau mit ihrem Fahrzeug. Auch diese bremste umgehend, fuhr aber dennoch auf das Fahrzeug der 42-Jährigen auf. An beiden Fahrzeugen entstand Sachschaden in Höhe ca. 12 000 Euro. Das vom Anhänger heruntergefallene Spielhaus blieb erstaunlicherweise unbeschädigt.

