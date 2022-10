Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Einbruch in Kleingarten

Dudenhofen (ots)

Im Zeitraum vom 11.10.2022, 17:45 Uhr bis 12.10.2022, 10:00 Uhr verschafften sich bisher unbekannte Täter Zutritt auf ein Kleingartengelände parallel zur L537 am Hainbach. Dort öffneten sie mehrere Holzhütten gewaltsam und zerstörten eine Toilette. Der Gesamtschaden beläuft sich auf 400 Euro. Wer hat im genannten Zeitraum verdächtige Personen oder Fahrzeuge im Umfeld beobachtet? Hinweise telefonisch an die Polizei Speyer unter der 06232 / 137-0 oder per E-Mail an pispeyer@polizei.rlp.de.

