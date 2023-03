Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Donaueschingen

Schwarzwald-Baar-Kreis) Unfallflucht auf der Poststraße (30.03.2023)

Donaueschingen (ots)

Am Donnerstagnachmittag gegen 15.30 Uhr hat ein unbekannter Autofahrer eine Unfallflucht in der Breslauer Straße begangen. Er stieß gegen einen geparkten Skoda Fabia und fuhr davon, ohne sich um den Schaden in Höhe von rund 1.500 Euro zu kümmern. Die Polizei hat die Ermittlungen wegen Unfallflucht aufgenommen und bittet Zeugen des Vorfalls, sich unter der Telefonnummer 0771 83783-0 zu melden.

