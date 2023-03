Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Villingen-Schwenningen

Schwarzwald-Baar-Kreis) Autos stoßen frontal zusammen

Zwei Personen verletzt (30.03.2023)

Villingen-Schwenningen (ots)

Einen Unfall verursacht hat ein Autofahrer am Donnerstagmittag gegen 11 Uhr auf der Bundesstraße 523 zwischen Tuningen und Schwenningen. Ein 68-jähriger Ford Fiesta-Fahrer fuhr in Richtung Schwenningen. Dabei kam er auf die Gegenfahrbahn, wo er zunächst einen entgegenkommenden Ford Tourneo einer 54-Jährigen streifte und dann frontal gegen einen Mercedes- Kleintransporter prallte. Dabei zogen sich dessen 49-Jähriger Fahrer sowie eine 58-jährige Beifahrerin im Ford leichte Verletzungen zu. An den beteiligten beiden Autos entstand Sachschaden, den die Polizei auf insgesamt rund 30.000 Euro schätzte.

