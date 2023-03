Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (VS-Schwenningen) Polizei stoppt betrunkenen Autofahrer (31.03.2023)

Villingen-Schwenningen (ots)

Die Polizei hat am Freitag gegen 0.30 Uhr einen betrunkenen Autofahrer in Schwenningen aus dem Verkehr gezogen. Ein 30-jähriger Seat-Fahrer fuhr auf der Dürrheimer Straße, als ihn eine Polizeistreife stoppte. Ein Test ergab bei ihm eine Blutalkoholkonzentration von über 2 Promille, weshalb ihn die Beamten zu einer Blutprobe mitnahmen und den Führerschein einbehielten. Sein Auto blieb an der Kontrollstelle stehen. Gegen ihn läuft jetzt ein Ermittlungsverfahren wegen Trunkenheit im Straßenverkehr.

