Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Neuhausen ob Eck- Worndorf/ Lkr. Tuttlingen) Unfall auf der Bundesstraße- 20.000 Euro Blechschaden

Neuhausen ob Eck- Worndorf (ots)

(Neuhausen ob Eck- Worndorf/ Lkr. Tuttlingen) Unfall auf der Bundesstraße- 20.000 Euro Blechschaden

Am Freitagmorgen, gegen 6.45 Uhr, ist es auf der Bundesstraße zu einem Unfall zwischen zwei Autos gekommen, bei dem ein Gesamtschaden in Höhe von 20.000 Euro entstanden ist. Ein 57-jähriger Fahrer eines Mercedes war auf der Bundesstraße aus Richtung Buchheim herkommend unterwegs. Auf der Kreuzung zur Bundesstraße 311 kam es zum Zusammenstoß mit einer 22 Jahre jungen Frau, die mit einem VW Fox auf der vorfahrtsberechtigten B 311 von Danningen herkommend in Richtung Hölzle fuhr. Beide Autofahrer blieben unverletzt. Abschlepper kümmerten sich um die verunfallten Wagen. Die Polizei schätzt den am Mercedes entstandenen Sachschaden auf etwa 15.000 Euro und am VW auf rund 5.000 Euro.

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell