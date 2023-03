Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Singen, Lkr. Konstanz) Unfall im Kreisverkehr Industriestraße/Bohlinger Straße (30.03.2023)

Singen (ots)

Insgesamt rund 10.000 Euro Schaden sind die Bilanz eines Unfalls im Kreisverkehr Industriestraße und Bohlinger Straße am Donnerstag am frühen Abend. Ein 27-jähriger VW Up!-Fahrer war auf der Industriestraße in Richtung Georg-Fischer-Straße unterwegs. Zeitgleich fuhr eine 21-Jährige mit einem Ford Focus vom Parkplatz eines Discounters auf die Industriestraße und kollidierte dabei mit dem vorfahrtsberechtigten VW. An beiden Autos entstand Sachschaden in Höhe von je rund 5.000 Euro. Um den nicht mehr fahrbereiten Up! kümmerte sich ein Abschleppdienst.

