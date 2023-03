Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Singen, Lkr. Konstanz) Versuchter Einbruch in Kleingartenanlage (31.03.2023)

Singen (ots)

Unbekannte haben in der Nacht auf Freitag versucht in eine Gartenhütte in einer Kleingartenanlage im "Römerziel" einzubrechen. Die Täter schlugen mehrere Fenster eines Gartenhäuschens ein und versuchten die Eingangstür aufzuhebeln. Ins Innere der Hütte gelangten sie jedoch nicht. Es entstand Sachschaden in Höhe von mehreren hundert Euro. Bei den Einbrechern soll es sich um zwei dunkel gekleidete Jugendliche gehandelt haben. Sachdienliche Hinweise zu den unbekannten Tätern nimmt das Polizeirevier Singen, Tel. 07731 888-0, entgegen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell