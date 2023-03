Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Singen, Lkr. Konstanz) Unfall auf der Kreuzung Hombergerstraße und Münchriedstraße (30.03.2023)

Singen (ots)

Eine verletzte Person und insgesamt rund 18.000 Euro Blechschaden sind die Folgen eines Unfalls, der am Donnerstagnachmittag auf der Kreuzung Hombergerstraße und Münchriedstraße passiert ist. Eine 85-jährige Ford-Fahrerin bog von der Hombergerstraße nach links auf die Münchriedstraße ab. Dabei kam es zum Zusammenstoß mit einem auf der Homberger Straße entgegenkommenden Mercedes der A-Klasse einer 24-Jährigen. Die junge Frau erlitt durch die Kollision leichte Verletzungen. Ein Rettungswagen war jedoch nicht erforderlich. Am Ford entstand Sachschaden in Höhe von rund 4.000 Euro, den Schaden am Mercedes schätzte die Polizei auf rund 14.000 Euro.

