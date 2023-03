Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Dunningen-Seedorf/ Lkr. Rottweil) Sprinter-Fahrer verursacht Unfall und flüchtet- Polizei sucht Zeugen

Dunningen-Seedorf (ots)

Am Freitagmorgen, gegen 5 Uhr, hat ein unbekannter Fahrer einen Unfall auf der Waldmössinger Straße verursacht, wobei eine Pedelec-Fahrerin sich leicht verletzte. Eine 44-Jährige war mit einem Pedelec auf der Waldmössinger Straße von Seefeld in Richtung Waldmössingen unterwegs. Auf Höhe der Einfahrt zum Einkaufsmarkt Netto überholte ein unbekannter Fahrer mit einem weißen Sprinter die Frau und schnitt sie beim Wiedereinscheren. Um eine Kollision zu vermeiden, wich die 44-Jährige nach rechts in den Grünstreifen aus. Hierbei verlor sie die Kontrolle über ihr Fahrrad und stürzte mit dem Kopf gegen einen Baum. Ohne sich um die verletzte Frau zu kümmern, fuhr der Sprinter-Fahrer in Richtung Waldmössingen einfach weiter. Ein Rettungswagen brachte die Leichtverletzte in eine Klinik. Diese hatte glücklicherweise einen Fahrradhelm getragen. Die Polizei in Schramberg hat die Ermittlungen wegen der Unfallflucht aufgenommen und bittet Personen, die den Unfall beobachtet haben oder Hinweise zum Unfallflüchtigen geben können, sich unter der Telefonnummer 07422 2701-0 zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell