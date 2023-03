Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Oberndorf am Neckar/ Lkr. Rottweil) 20.000 Euro Blechschaden bei Verkehrsunfall

Oberndorf am Neckar (ots)

Sachschaden in Höhe von rund 20.000 Euro ist die Bilanz eines Unfalls am Donnerstag gegen 14.30 Uhr auf der Straße "Im Strüten". Ein 60-Jähriger Ford Transit-Fahrer war auf dem Ahornweg in Richtung Lehmgrubenweg unterwegs. Beim Einfahren in den Kreuzungsbereich zur Straße "Im Strüten" stieß Mann mit einem 23-jährigen Lastwagen-Fahrer zusammen, der die Straße "Im Strüten" in Richtung Schlehenweg fuhr. Beide Insassen blieben unverletzt. Die Polizei schätzt den am Ford entstandenen Sachschaden auf eine Höhe etwa 15.000 Euro und am Lastwagen MAN auf rund 5.000 Euro.

