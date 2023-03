Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Rielasingen-Worblingen, Lkr. Konstanz) Versuchter Einbruch in Wohnhaus (29./30.03.2023)

Rielasingen-Worblingen (ots)

Einbrecher haben in der Nacht auf Donnerstag versucht, in ein Wohnhaus in der Rielasinger Straße zu gelangen. Sie entfernten das Gitter eines Lichtschachts und versuchten anschließend das darunterliegende Fenster aufzuhebeln, was jedoch misslang. Der an dem Fenster entstandene Schaden ist nicht bekannt. Zeugen, die im der Nacht Verdächtiges in der Rielasinger Straße festgestellt haben, werden gebeten, sich unter der Tel. 07731 9170-0, beim Polizeiposten zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell