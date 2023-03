Rielasingen-Worblingen (ots) - Einbrecher haben in der Nacht auf Donnerstag versucht, in ein Wohnhaus in der Rielasinger Straße zu gelangen. Sie entfernten das Gitter eines Lichtschachts und versuchten anschließend das darunterliegende Fenster aufzuhebeln, was jedoch misslang. Der an dem Fenster entstandene Schaden ist nicht bekannt. Zeugen, die im der Nacht ...

mehr