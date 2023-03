Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Hilzingen, Lkr. Konstanz) Mädchen bei Unfall verletzt (31.03.2023)

Hilzingen (ots)

Ein Mädchen ist bei einem Unfall auf der Riedheimer Straße am Freitagmorgen verletzt worden. Eine 42-Jährige fuhr gegen 8 Uhr mit einem Citroen Zoe auf der Riedheimer Straße in Richtung Hauptstraße. Auf Höhe der Bushaltestelle am Schwimmbad querte ein 14-jähriges Mädchen hinter einem dort haltenden Bus die Straße und stieß dabei mit dem herannahenden Auto zusammen. Die 14-Jährige verletzte sich leicht. Ein Rettungswagen war nicht erforderlich.

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell