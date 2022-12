Polizeiinspektion Göttingen

POL-GÖ: (545/2022) Unfallflucht in Bad Sachsa: Opel Karl am Fahrbahnrand in der Pfaffenwiese beschädigt - Polizei sucht Zeugen

Göttingen (ots)

Bad Sachsa, Pfaffenwiese

Dienstag, 13. Dezember 2022, zwischen 13.00 und 16.00 Uhr

BAD SACHSA (as) - Auf der Pfaffenwiese in Bad Sachsa (Landkreis Göttingen) ist am vergangenen Freitag (13.12.22) im Zeitraum zwischen 13.00 und 16.00 Uhr ein Opel Karl Rocks bei einer Unfallflucht beschädigt worden.

Nach derzeitigen Stand der Ermittlungen streifte ein unbekanntes Fahrzeug den am Fahrbahnrand in Höhe Hausnummer 11 abgestellten Wagen hinter dem Fußgängerüberweg in Richtung Schule vermutlich im Vorbeifahren am linken Außenspiegel und flüchtete anschließend unerkannt in Richtung Schützenstraße.

Von dem Verursacher fehlt jede Spur. Der entstandene Schaden wird auf 300 EUR geschätzt. Die weiteren Ermittlungen dauern an.

Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizeistation Bad Sachsa unter Telefon 05523/952790 entgegen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Göttingen, übermittelt durch news aktuell