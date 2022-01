Bundespolizeiinspektion Rostock

BPOL-HRO: Marihuana und Amphetamine sichergestellt

Wismar (ots)

Polizeibeamten des Bundespolizeireviers Wismar fiel im Rahmen ihrer Streifentätigkeit in den Nachtstunden des 17.01.2022 gegen 02:45 Uhr eine männliche Person auf dem Bahnhof Wismar auf, die hilfsbedürftig wirkte. Daraufhin entschlossen sich die Beamten den Mann zu kontrollieren. Dieser gab an, kein Ausweisdokument bei sich zu führen. Bei einer Nachschau in den von ihm mitgeführten Rucksack konnten die Beamten zwar keine Ausweisdokumente auffinden, jedoch wurden durch diese zwei Plastiktüten - eine mit einer weißen kristallinen Substanz, die andere offensichtlich mit Marihuana - aufgefunden. Daraufhin gab der 36-Jährige an, dass es sich bei der weißen Substanz um Amphetamine handele. Eine anschließend durchgeführte Wägung ergab 104 g Marihuana und 22 g Amphetamine. Die Betäubungsmittel wurden sichergestellt, gegen den Mann ein Ermittlungsverfahren wegen des Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz eingeleitet und die Person sowie der Sachverhalt wurden zuständigkeitshalber an die Landespolizei übergeben.

